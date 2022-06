Pasti vročične razprave o vojni

V nadaljevanju preberite:

Za nedodelanost vladnih stališč do Ukrajine je kriva tudi polarizirajoča razprava v slovenski civilni družbi in politiki glede vojne. Imamo dva nasprotujoča si poziva, mirovniškega in pravičniškega, kako se kot država odzvati na rusko-ukrajinsko vojno. Polarizirajoči razpravi o Ukrajini se ne bo izognil niti popolnoma prenovljen strateški svet za zunanjo politiko na zunanjem ministrstvu, na katerega je Tanja Fajon povabila predstavnike obeh struj razmišljanja, ki sicer ne sledijo ustaljenim šablonam delitve na levo in desno pri nas.