Podobnost, ki boli

Azijska sila se že dolgo sprašuje, koliko je Zahod pripravljen na to, da močno, a nedemokratično Kitajsko sprejme kot enakopravno ustvarjalko svetovne ureditve. Bilo je dokaj jasno, da Amerika tega ne bo zlahka pogoltnila, zdaj pa je očitno, da niti Evropa ne more ponuditi roke velikanki, ki tepta vse vrednote, vpisane na vrh razlogov njenega obstoja. Mar lahko Kitajska in Rusija ponudita novo, trajno in humano zasnovo globalne ureditve?