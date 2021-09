Pogojna koristnost družbenih medijev

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj dnevi sem brskal po nastavitvah svojega računa na twitterju in zašel na stran s statističnimi podatki o objavah. Presenečen sem ugotovil, da so bili tviti, ki sem jih napisal avgusta, skupaj prikazani več kot milijonkrat, najbolj obiskan tvit pa je imel kar 110.000 ogledov. Ker družbene medije, kot sta twitter in facebook, radi krivimo za marsikatero težavo, ki nas pesti zadnje čase, sem se ob tem podatku zamislil.



S spletnimi mediji danes lahko zelo hitro in razmeroma preprosto dosežemo zelo obsežno publiko. Če smo želeli pred desetletji javnosti sporočiti neko idejo, o kateri smo menili, da je pomembna za skupnost, smo morali napisati sestavek in ga poslati v objavo kateremu od časopisov. Danes lahko podoben učinek z nizom tvitov dosežemo v le nekaj minutah.



Vendar so družbeni mediji kljub svoji priročnosti vseeno na zelo slabem glasu. Z njihovo pomočjo se lahko enako hitro kot pomembna sporočila širijo tudi lažne novice in sovražni govor, če ob strani pustimo množico neškodljivih neumnosti, ki so namenjene zabavi. Po nekaterih interpretacijah naj bi bila prav facebook in twitter kriva za slab odziv na cepljenje, ki smo mu priča v Sloveniji. Ampak, ali imajo novi mediji res tako veliko moč in vpliv, kot se zdi?