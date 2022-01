Pokojnine med popravami krivic in glasovi

V nadaljevanju preberite:

Upokojenci so bili med tistimi, ki jih je ekonomska kriza pred dobrim desetletjem precej udarila po žepu, z varčevalnimi ukrepi so usklajevanja za več let zamrznili. Ko je država finančno nekako splezala na zeleno vejo, so pristojni poskušali postopno nadomestiti zaostanek z izrednimi uskladitvami. Posledice varčevalnih ukrepov so bile zelo hvaležna tema vsakega, ki se je imel za zagovornika upokojencev in je v tej vse številnejši skupini iskal svojo volilno bazo.