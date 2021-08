Posledic ni, bi pa moral biti interes

»Dialog je težak, vendar je brez dialoga vse še težje. To velja za socialni dialog, ekonomsko-socialni svet in dialog v družbi nasploh.« S temi besedami je predsednik republike Borut Pahor pospremil predstavnike socialnih partnerjev, ki jih je povabil, da pretehtajo, ali bi po štirih mesecih lahko obudili ekonomsko-socialni svet (ESS).Tako predstavniki vlade kot delodajalcev in delojemalcev so izrazili pripravljenost za obnovitev dialoga, gostitelj pa je sprejete sklepe razumel kot prelomno točko na poti k sodelovanju. Deklarativno se vsi strinjajo, da je za državo in družbo bolje, če vsak od partnerjev s svojimi stališči sooblikuje zakonodajo, ki ga zadeva.Realni optimizem je bil izraz, ki ga je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič uporabila pri oceni, ali je dogovor, ki bi jih pripeljal za skupno mizo mogoč. Pri tem je nanizala povsem enake zahteve do vladne strani, kot jih sindikalna stran ponavlja že več kot eno leto. Centrale reprezentativnih sindikatov so ESS zapustile po tem, ko so več mesecev opozarjale, da jih ignorirajo; da skupaj uskladijo eno vsebino, v nadaljnji postopek gre druga; vlada je kar nekaj zakonov vložila v parlamentarno proceduro in šele potem z njihovo vsebino seznanila socialne partnerje.Tudi zahteve vladne strani se niso spremenile – pričakuje, da spoštujejo njene pristojnosti in da ni teženj po popolni usklajenosti, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je spomnil, da je vlada v vsakem primeru odgovorna pri odločanju in sprejemanju zakonov, ne glede na to, ali socialni dialog poteka ali ne. Kar je res – nekih formalnih posledic tega, da ESS ne deluje, za izvršno vejo oblasti pravzaprav ni.Vsaj neposrednih ne. O tem, kakšne posredne obstajajo, pa je bilo razbrati tudi iz besed predstavnikov obeh socialnih partnerjev – v kratkem času je dva zakona ustavil veto državnega sveta, precej dolg pa je seznam tistih, ki so končali na referendumih. Ob sedanjih političnih razmerjih in vsakokratnih preštevanjih v poslanskih klopeh je vsak veto loterija za vlado, referendumsko lekcijo pa je dobila pred kratkim. Trud za socialni dialog ob pomembnih zakonih bi se utegnil izkazati kot lažja pot.