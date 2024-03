Pospešeno segmentiranje družbe

V nadaljevanju preberite:

V družbi se je formiralo nešteto takšnih in drugačnih interesnih skupin, ki so prepričane, da je prav tematika, kateri se sami goreče posvečajo edina pomembna in zveličavna, pri tem pa ne trpijo nobenih ugovorov. Ob tem je danes v svetu bore malo voditeljev, ki bi jim bilo vredno prisluhniti, morda še nikoli ni vladalo takšno pomanjkanje ne samo potencialnih vzornikov ali zgledov, temveč vsaj kolikor toliko dostojnih posameznikov na visokih družbenih funkcijah, ki bi jim uspelo vsaj občasno sporočiti kaj zares relevantnega.