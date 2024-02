Reprodukcije preteklosti, konvencij in tradicij

V nadaljevanju preberite:

Ali ni naš odnos do kulture in umetnosti precej bizaren, smo pripravljeni nekritično kot vrhunsko delo sprejeti vsako domislico? In tudi kar se tiče kulturne dediščine iz starejših obdobij – ali ni enormno kopičenje najrazličnejših artefaktov preseglo vse sprejemljive meje? Natančne številke sicer ni mogoče izbrskati, saj se število predmetov nenehno spreminja, vendar naj bi bilo v svetovnih muzejih spravljenih okoli sedemdeset milijonov slik, kipov, grafik, pohištva, izdelkov umetne obrti, memorabilij ter še nešteto drugih reči, ki po mnenju nekaterih nujno sodijo v muzej.