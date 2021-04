Pouk v šolskih klopeh, ne le v odprti trgovini

V nadaljevanju preberite:

Pred ponovnim zaprtjem vrtcev in šol je učiteljica razrednega pouka na družbenem omrežju delila objavo ene od trgovin s pohištvom, ki je kupcem sporočila, da bodo odprti po rednem delovnem času. Učiteljica je staršem in učencem pripisala: »Imeli bomo pouk slovenščine na oddelku s kavči (književnost – prinesite berila) in matematike na oddelku s tepihi (obseg in ploščina). Sledi malica v spodnji menzi, prinesite kupone. Nato bomo imeli šport (štafetni tek z nakupovalnimi vozički) in glasbeno umetnost na oddelku z lonci.«