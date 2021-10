Pred državo so mračni politični meseci

V nadaljevanju preberite:

Še težje obdobje vladanja kot do zdaj čaka vlado do rednih volitev, če se predsednik vlade, ki obvladuje vse vzvode oblasti v državi, iz taktično-političnih razlogov, kar je sicer malo verjetno, ne odloči za scenarij predčasnih volitev. Manjšinska vlada ima povrhu vseh še dodatno težavo – sredine protestnike, ki jih je na ulicah prestolnice iz tedna v teden več. V nasprotju s tradicionalnimi petkovimi niso politično artikulirani, gre predvsem za izražanje nezadovoljstva in jeze zaradi vladnega poraza na epidemiološkem področju.