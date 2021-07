Prihodnost, odvisna od ocen in ne znanja

V komentarju preberite tudi:

- Najvišja omejitev je bila tradicionalno na Gimnaziji Bežigrad. Njihovi bodoči dijaki so morali imeti v zadnjem triletju povprečje ocen vsaj 4,91, da so se lahko vpisali. Med skupno 35 ocenami so lahko imeli v prvem krogu največ dve, v drugem največ tri štirice.