Priložnost, da nastane nekaj novega

Pred kratkim sta sovpadla dva dogodka: italijanska multinacionalka Safilo se je odločila, da zapre tovarno očal v Ormožu, ameriška multinacionalka Adient pa, da zapre proizvodnjo avtomobilskih delov na Koroškem. Obe objavi sta v lokalnem okolju povzročili šok, jezo in nato skrb, kako naprej. Ne gre za usode posameznikov, gre za usode družin. Tudi zato sta včeraj gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za delo Janez Cigler Kralj reševala, kar se rešiti da. Vzroki za zaprtje obeh lokacij so različni, proizvodne lokacije v istih koncernih tekmujejo za posel in ni treba veliko, da se lokacije znotraj ene multinacionalke združijo. Pomemben dejavnik je tudi obdavčitev plač in še kaj.