Prvi malčki brez svojih babic

Odkar je lani tudi Slovenija izenačila upokojitvene pogoje za moške in ženske, najdemo na zahtevnih delovnih mestih babice, stare 61, 62, 63 ali več let. To so visoko izobražene ženske, kot so profesorice, zdravnice, diplomirane medicinske sestre, inženirke, pravnice, tudi novinarke, ki se niso mogle zaposliti pri dvajsetih, ker so takrat še hodile v šolo, po študiju so praviloma nekaj časa delale pogodbeno, kar se takrat ni štelo v pokojninsko dobo, in šele pri svojih 25, 26 ali 27 letih so se zaposlile.



​Upokojile se bodo torej lahko, ko bodo dopolnile 65 let starosti, ali, če želijo polno pokojnino, pri svojih 66 ali 67 letih, ko bodo končno izpolnile 40 let delovne dobe. Če jih ne bo prej pobralo.