Realna distopija

Ob zmagi Donalda Trumpa v ZDA in vse večji podpori skrajnim strankam v Nemčiji, postaja vse bolj jasno, da so razočarani volivci pripravljeni žrtvovati marsikaj, tudi svoje pravice in liberalno demokracijo. Pri čemer je malo verjetno, da bodo dobili tisto, kar so si želeli, namreč, boljše življenjske pogoje. Politike, ki jih zagovarjajo Trump in nemška skrajna desnica, vodijo v prav nasprotno smer. Izjema so morda le migracije.

Pred novo nemško vlado - vlada Olafa Scholza je razpadla prav na dan, ko je postalo jasno, da je v ZDA zmagal Trump -, je velikanski izziv. Ob imenih, ki jih ameriški predsednik lansiral za ključne položaje v svoji administraciji, je jasno, da bo nova vlada morala uresničiti tako imenovani Zeitenwende ne glede na vse. Narediti bo morala torej tisto, zaradi česar je razpadla stara - državo dodatno zadolžiti.