Realnost obvezne božičnice

V nadaljevanju preberite še:

December je mesec obdarovanj in vse več delodajalcev se konec leta odloča, da bodo svoje zaposlene nagradili za vloženi trud. Izplačajo jim božičnico ali nagrado za uspešnost, ponekod vsem zaposlenim enako, drugod glede na dosežene cilje. Lani se je za to po podatkih finančne uprave odločilo 13.244 delodajalcev, a to še zdaleč ni večina, tudi zato ker javni sektor božičnic ne izplačuje. Minister za delo Luka Mesec si je zato zamislil, da bi že letos administrativno uzakonil njeno izplačilo v višini minimalne plače, torej dobrega tisočaka. Politično všečna ideja, ki pa v realnosti pričakovano že sproža veliko pomislekov in tudi nasprotovanj.