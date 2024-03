Resolucijo je treba takoj uveljaviti na terenu

V nadaljevanju preberite:

Skoraj pol leta je trajalo, da je Varnostnemu svetu OZN po seriji vetov v ponedeljek vendarle uspelo sprejeti resolucijo, ki (med drugim) zahteva takojšnjo prekinitev ognja na območju Gaze, izpustitev talcev in neovirano dostavo humanitarne pomoči.

V tem času je bilo v izraelskih napadih v palestinski enklavi ubitih skoraj 33.000 ljudi, med žrtvami je 40 odstotkov otrok. Več kot 8000 ljudi je pogrešanih – ujeti so med ruševinami, posledicami izraelske taktike požgane zemlje, ki je Gazo za več let spremenila v območje, kjer ne bo mogoče živeti, mednarodno humanitarno pravo pa je skupaj s številnimi mednarodnimi konvencijami ob soočenju z vojnimi zločini in zločini proti človečnosti postalo obsoletno. In to bolj kot kadarkoli. Enako velja za popolnoma vse mednarodne strukture. Oziroma njihove ostanke.