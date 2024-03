Hamas predlaga prekinitev ognja, Izrael meri na Rafo

V nadaljevanju preberite:

V četrtek zvečer je vodstvo Hamasa pogajalcem iz Egipta, Katarja, Združenih držav in Izraela poslalo svojo verzijo predloga načrta za prekinitve ognja na območju Gaze. Svoj predlog sta pripravila tudi Egipt in Združene države. Medtem v palestinski enklavi ljudje še naprej množično umirajo tudi v vrstah za tisto malo humanitarne pomoči, ki vendarle prispe v množično morišče in hiralnico.