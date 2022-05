Samozadovoljstva v naši energetiki je konec

V nadaljevanju preberite:

Več let smo poslušali, da se naša energetika uvršča visoko po stabilnosti in da imamo krasno mešanico virov energije, še letos je bilo tako. Vojna, visoke cene in zahteve Evrope pa so vse vrgle s puhastega oblačka na trda tla s še kakšno dodatno bodico. Po vlaganjih v obnovljive vire smo zadnji v EU, prometa se lotevamo po kapljicah, nekaj oddiha pušča le nova priljubljenost jedrske energije. V energetiki in drugje krivdo za razmere zvračajo na birokracijo. Kako je mogoče, da ob enaki evropski zakonodaji v vseh sosednjih državah brez večjih težav postavljajo vetrnice, pri nas pa se noben projekt ne izvaja?