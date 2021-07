Slovenski strah pred tehnološko injekcijo

V komentarju preberite:

Poznamo vižo, da se epidemične razmere v državi izboljšujejo. To potrjujejo uradni podatki, minuli konec tedna je število novih okužb padlo pod deset, prvič po avgustu lani. Hkrati pa boljše razmere in čas dopustov upočasnjujejo cepljenje v državi. Interes prebivalcev kopni in krivulja na novo cepljenih se počasi izravnava. Nismo dosegli niti polovice precepljenosti, daleč smo od načrtovanih 60 odstotkov, zato se že pogovarjamo o četrtem valu epidemije v jeseni. Zakaj med Slovenci ni zaupanja v cepivo? Kako sicer sprejemamo tehnološke novosti in kaj to pomeni za razvoj države?