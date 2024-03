Smučarska sezona za pozabo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav smo šele na začetku marca, številna slovenska smučišča ne obratujejo več, nekatera pa sezone zaradi pomanjkanja snega niso mogla niti začeti. Vzrok je seveda topla, zelena in precej deževna zima, ki ne le da ni postregla z zadostnimi snežnimi padavinami, ampak upravljavci smučišč zaradi previsokih temperatur niso mogli niti izdelovati umetnega snega, obstoječi pa je v pomladnem in mokrem vremenu neusmiljeno kopnel. Celo v Kranjski Gori, kjer so običajno tudi v najbolj nemogočih pogojih znali proge pripraviti za tekme svetovnega pokala, so morali tokrat priznati premoč narave in odpovedati Pokal Vitranc, s čimer so ostali tudi brez pričakovanih gostov za ta konec tedna. Izjema so seveda redka višja ležeča smučišča, kjer imajo snega dovolj, a je tudi njim obisk zrečilo slabo vreme.

Pričakovanja žičničarjev, da bodo v času februarskih počitnic nadomestili slabši obisk v prvem delu zimske sezone, se tako žal niso uresničila.