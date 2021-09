Sporna bližnjica do upravičenega cilja

V nadaljevanju preberite:



Cilj, do katerega vlada želi priti – zajezitev širjenja virusa –, je upravičen in legitimen. A mora biti v pravni državi vedno izbrana ustrezna pot – v primeru pogoja PC z zakonom. Iskanje obvodov in bližnjic ima svojo ceno. Ali, kakor pravijo, bližnjica je najdaljša razdalja med dvema točkama. Ker se človek navadno izgubi. In prav to počne vlada. To pa je dodatna motivacija različnim populističnim Resni.cam, ki z osnovnošolsko retoriko prepričujejo o nasprotnem kot stroka.