Srečanje z realnostjo bo prišlo hitro

Glede na silnice v parlamentu bo vlada z lahkoto potrjena. Zelo hitro bo sledilo srečanje z realnostjo. Napovedali so, da bodo v enem zamahu odpravili po njihovem mnenju škodljive posledice vlade v odhajanju. Izgovorov tako ne bo smelo biti in treba bo pokazati rezultate. Spopadanje z realnostjo bo prišlo hitro, za začetek bodo ministri in predsednik vlade ugotovili, da imajo na razpolago omejene vire in da že prihodnje leto lahko pričakujejo ostrejše omejitve pri proračunskem primanjkljaju.