Strah se krepi, cene se višajo

Pandemija koronavirusa je pokazala že več obrazov. Lani je ustavila večino trgovine, naročila so usahnila, proizvodnja se je skrčila, poraba energentov je strmoglavila. Naftarji in plinarji so iskali nove rešitve, med drugim v proizvodnji plastike, saj so cene tudi padle. Letos se je vse obrnilo, še huje, zaradi nastalih ozkih grl cene energije rastejo prek meja.



Preteklo leto so okoljevarstveniki že napovedovali, da je emisije mogoče zmanjšati, a so resni analitiki ugotovili, da ustavitev vsega ne bo trajala večno in da lansko zmanjšanje emisij ni pravi temelj za sklepanje. Če bi eni in drugi uskladili poglede, bi verjetno ugotovili, da je šele letošnja rast vseh cen prvi večji žebelj v krsto fosilnih goriv.