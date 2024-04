Strateška prijateljstva

V nadaljevanju preberite:

»V kratkem bodo tri države prišle do Jadranskega morja, Madžarska, Srbija in Rusija,« tako je v dneh, ko se v Sloveniji pretvarjamo, da iščemo agente ruskega vpliva, v Srbiji za televizijo Tanjug govoril obsojeni vojni zločinec Vojislav Šešelj. Šešelj je predsednik in ustanovitelj skrajno desne Srbske radikalne stranke, v kateri je svojo bleščečo politično kariero začel predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Znano je, da je Šešelj pred leti v imenu svoje stranke sklenil strateško partnerstvo s Slovensko nacionalno stranko, ki jo vodi Zmago Jelinčič Plemeniti. »Američani izgubljajo moč, Evropska unija izgublja moč, to se vidi v odnosu do Srbije in po malem v odnosu do Republike Srbske. Evropa se boji, Srbija se krepi in je izjemno dobro povezana z Rusko federacijo, kar je dobro in je rešitev za Srbijo, Rusi pa prodirajo,« je komaj tri dni po Šešljevem nastopu za eno od srbskih televizij dejal njegov slovenski strateški partner Zmago Jelinčič Plemeniti.