Srbski diplomat: Srbija je zapustila evropsko pot

V nadaljevanju preberite:

Obdobje, ko je Srbija lahko hkrati jahala na zahodnem in vzhodnem konju se izteka, za ta cirkus na Zahodu ni več ne prostora in ne volje, je v odmevnem pogovoru za srbski tednik Vreme dejal Ivan Vujačić, veteran srbske politike in diplomacije. Kot je prepričan, je oblast v Srbiji že zdavnaj sprejela odločitev, da zapusti evropsko pot.

Danes v Beogradu poteka izredna seja srbske vlade, ki sta se je udeležila tudi predsednik Aleksandar Vučić in predsednica parlamenta Ana Brnabić, poleg vseh ministrov so tam tudi odgovorni za področja varnosti, vojske in policije ter direktorji javnih podjetij. Vučić napoveduje obisk pri Macronu, o čem vse se bosta pogovarjala?