Težke odločitve ob spreminjanju pogojev

Pravega vznemirjenja ob informativnih dnevih srednjih šol in fakultet v zadnjih letih, ko je vse potekalo na daljavo, ni bilo. Letos pa je za vznemirjenje poskrbel že razpis za študijske programe.

Univerza v Ljubljani je pojasnila, da na nekaterih študijskih programih ne bodo mogli več študirati dijaki s poklicno maturo in petim predmetom. K temu naj bi jih prisilila Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki je akreditacijo univerze pogojevala s spremembo vpisnih pogojev na podlagi zakona o visokem šolstvu. Ta ni nov, vendar si ga očitno vsakdo razlaga malce po svoje. Če je bilo prej mogoče študirati s poklicno maturo in petim predmetom na veliko fakultetah, so se zdaj vrata priprla, v več primerih tudi zaprla.