V javnosti je obveljala teza, da je družba vse bolj razdeljena in polarizirana in da med obema poloma vladajo nepremostljive razlike. Celo tako velike, da razprava ni mogoča, pri čemer pa se pozablja, da nekje med obema poloma obstaja zmerna večina, ki je pogosto neslišna. Skrajni robovi družbe postajajo tako glasni in radikalizirani, da tiha večina nima več možnosti priti do besede. Zaradi česar nastaja pravzaprav zmoten vtis o polarizaciji družbe. Nemški raziskovalci ugotavljajo, da gre le za vtis in ne dejstvo.