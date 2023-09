V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je znova vzniknila razprava o omejevanju migracij, vse več občin pa opozarja, da imajo z oskrbo in nastanitvijo migrantov vse večjo prostorsko in finančno stisko. In medtem ko vlada bolj ali manj neuspešno išče rešitve, kako regulirati migracije, že več kot petina Nemcev podpira skrajno desno Alternativo za Nemčijo. Hkrati se državi letos obeta še recesija, koalicija Olafa Scholza pa od ljudi zahteva precejšnje finančne žrtve v boju zoper podnebne spremembe. Če rešitev ne bo našla, bi lahko recesija skupaj z migracijsko krizo postala toksična mešanica za demokratični diskurz v Nemčiji.