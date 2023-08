Odnos do migracij se zaostruje

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji se odnos do migracij poslabšuje. Le okoli četrtina Nemcev meni, da so migracije priložnost, kar 83 odstotkov pa jih meni, da migracije predstavljajo nevarnost za trg dela, stanovanjsko in socialno politiko. Zaostruje se tudi retorika politikov. V največji opozicijski stranki CDU menijo, da je treba migracije omejiti.