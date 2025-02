Trump o novih carinah: »Bolelo bo, a bo vredno«

Donald Trump je v sklopu svoje trgovinske politike uvedel nove carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, kar bo po njegovih lastnih besedah povzročilo »nekaj bolečine« za ameriške potrošnike. Kljub opozorilom ekonomistov o dvigu cen in negativnih posledicah za gospodarsko rast Trump vztraja, da je to nujno zlo za dosego dolgoročnih ciljev.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal: »Bo kaj bolečine? Ja, morda (ali pa tudi ne!). Ampak Ameriko bomo spet naredili veliko in vse bo vredno cene, ki jo je treba plačati.« Z njegovo izjavo se strinjajo nekateri zagovorniki protekcionistične politike, ki menijo, da bo bolečina kratkotrajna, dolgoročno pa bo ameriško gospodarstvo pridobilo.

Donald Trump v svoji objavi na družbenem omrežju ostro kritizira »carinsko lobistično skupino«, ki jo po njegovem vodi Wall Street Journal, in obtožuje države, kot so Kanada, Mehika in Kitajska, da že desetletja izkoriščajo ZDA. Trdi, da te države škodujejo ameriškemu gospodarstvu prek trgovinskih odnosov, kriminala in prosto dostopnih prepovedanih drog.

Trump poudarja, da se takšni praksi bliža konec, saj imajo ZDA velike trgovinske primanjkljaje s številnimi državami in dolgujejo 36 bilijonov dolarjev. Sporoča, da ZDA ne bodo več »neumna država« in da je edina rešitev, da ameriška podjetja proizvajajo doma, s čimer bi se izognila carinam.

Trump je odločen, da s carinami izsili večji izvoz iz države v Kanado in Mehiko. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Trump prav tako nasprotuje ameriškim subvencijam tujim državam in opozarja na nesorazmerne cene zdravil, saj ameriški državljani po njegovih besedah plačujejo bistveno več kot drugi. Napoveduje, da bo to »zlata doba Amerike«, čeprav priznava, da bodo carine morda povzročile določeno gospodarsko bolečino. Kljub temu vztraja, da bo vse skupaj vredno truda in obljublja spektakularne rezultate pod vodstvom »zdrave pameti«.

Koliko bo ameriške družine dejansko ‘bolelo’?

Ekonomisti opozarjajo, da bodo višje carine imele neposreden vpliv na denarnice ameriških gospodinjstev. Po podatkih Budget Lab na univerzi Yale bodo dodatni stroški zaradi carin povprečno ameriško gospodinjstvo obremenili s 1.000 do 1.200 dolarjev letno.

Poročilo neprofitne organizacije Tax Foundation navaja, da bodo carine zvišale davčne obremenitve za ameriške potrošnike za 830 dolarjev na leto, skupno pa bi lahko v desetih letih pomenile 1,2 bilijona dolarjev dodatnih stroškov.

Ekonomisti opozarjajo, da bodo višje carine imele neposreden vpliv na denarnice ameriških gospodinjstev. FOTO: Spencer Platt/AFP

Goldman Sachs ocenjuje, da bo vsak odstotek povečanja efektivne carinske stopnje dvignil cene potrošniških dobrin za 0,1 odstotka, kar pomeni, da bodo tako uvoženi kot domači izdelki postali dražji. Ameriška podjetja bodo namreč izkoristila manjšo konkurenco iz tujine in zvišala cene.

»Bolečina« bo v vsakdanjem življenju vidna hitro

Trumpova administracija je priznala, da bodo Američani občutili posledice predvsem pri izdelkih, ki jih dnevno kupujejo. Ekonomist William Reinsch je za The Guardian opozoril, da se zaloge ne morejo ustvariti pri vseh dobrinah: »Ne morete skladiščiti avokadov, cvetja ali banan.« Višje cene hrane bodo eno izmed prvih področij, kjer bodo potrošniki občutili vpliv novih carin.

Dodatno bodo prizadeti sektorji, ki so odvisni od tujih surovin in proizvodnje, kot sta gradbeništvo in avtomobilska industrija. Uvoz gradbenih materialov, kot so jeklo, aluminij in les, bo dražji, kar bo posledično vplivalo na cene nepremičnin.

Kdo bo nosil odgovornost za »bolečino«?

V Trumpovi administraciji vztrajajo, da za posledice carin niso odgovorni oni, temveč države, ki se po njihovem ne želijo prilagoditi ameriškim zahtevam. Ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je izjavila, da bodo Američani višje cene občutili le zato, ker se tuje države upirajo novim pravilom trgovanja: »Če cene narastejo, je to posledica reakcije drugih držav, ne predsednikovih ukrepov.«

Ameriška ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je izjavila, da bodo Američani višje cene občutili le zato, ker se tuje države upirajo novim pravilom trgovanja. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

V Kanadi in Mehiki so se že odzvali z uvedbo povračilnih carin, kar pomeni, da se lahko pritisk na ameriške potrošnike še poveča. Kanadski premier Justin Trudeau je izrazil razočaranje in napovedal zaščitne ukrepe, ki bi lahko še dodatno zvišali stroške za ameriške uvoznike in posledično za ameriške potrošnike.

Trumpovi zavezniki v poslovnem svetu poudarjajo, da je njegova strategija morda boleča, a učinkovita. Jamie Dimon, izvršni direktor JP Morgan, je dejal, da so carine lahko močno orožje za pogajanja: »Če so nekoliko inflacijske, a prispevajo k nacionalni varnosti, je to cena, ki jo je vredno plačati.«

Nekateri ekonomisti menijo, da je Trumpova taktika ustvarjanja bolečine pri volivcih del njegove širše strategije. Če bo gospodarstvo občutilo negativne posledice carin, lahko Trump kasneje ponudi olajšave kot politični adut pred naslednjimi volitvami.

Dolgoročna neznanka

Medtem ko Trump trdi, da bo kratkoročna bolečina koristila ameriškemu gospodarstvu na dolgi rok, analitiki opozarjajo, da bi lahko carine imele trajne negativne posledice. Povišane cene, morebitna izguba delovnih mest in zmanjšana konkurenčnost ameriških podjetij bi lahko dolgoročno škodile ameriškemu gospodarstvu.

Medtem ko Trump trdi, da bo kratkoročna bolečina koristila ameriškemu gospodarstvu na dolgi rok, analitiki opozarjajo, da bi lahko carine imele trajne negativne posledice. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Vendar pa ostaja odprto vprašanje, kako dolgo bodo ameriški potrošniki pripravljeni prenašati »bolečino«, ki jo je Trump napovedal. Če se bodo cene drastično dvignile in bo gospodarstvo začelo upadati, bi lahko Trumpova politika izgubila podporo, kar bi imelo posledice tudi na političnem parketu.