Tudi mali so lahko največji

Že pred nekaj tisoč leti, še v mezopotamski zori civilizacije, je človek razmišljal o nesmrtnosti, prvič je to zapisano v Epu o Gilgamešu. In ni ga med nami, ki ne bi stopal po poti njegovega razmišljanja, hrepenenja in končnega konca. Smo tudi edino živo bitje, ki razmišlja o večnosti. Ki je (še) ni, a vendarle obstaja. V delih, zgledih, ravnanjih. Nesmrten si, ko postaneš košček zgodovine. Kakršne koli že.