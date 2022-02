Turistični strateški preobrat

Vlada je včeraj na dopisni seji odločila o dokapitalizaciji Slovenskega državnega holdinga, kar mu bo omogočilo odkup deleža v Savi Turizmu. Če je zadostovala dopisna seja, je torej odločitev sprejela mimogrede, rutinsko in brez poglobljene razprave. Logično. A nelogično je, da to naredi dober teden dni pred skrajno možnostjo, potem ko je ameriški finančni sklad York že podpisal pogodbo o nakupu z madžarskim skladom Diófa. Zakaj o dokapitalizaciji SDH ni tako mimogrede odločila že pred letom in pol, ko je bil delež cenejši? In ali je bilo res treba čakati na zadnji teden?

Madžarsko financirani režimski mediji so nas še pred nekaj dnevi prepričevali, da se države Savin delež ne tiče, da so Yorku delež tako in tako prodali »levičarji« in da je državno lastništvo turizma izvirni greh. Nismo prepričani, ali med levičarje uvrščajo tudi Igorja Bavčarja, Staneta Valanta in druge, ki so imeli ključno besedo pri zavoženih menedžerskih prevzemih v časih prve Janševe vlade, ali Zdravka Počivalška, ki že šest let vztraja pri podržavljanju in poznejši privatizaciji. Upamo, da ne taki, kot je bila prodaja portoroškega Metropola z začetka Počivalškovega ministrovanja.

Kdo ve, kako bi se razpletla »strateška« avantura te vlade, če informacija o prodaji Madžarom ne bi zanetila požara v državi. Včeraj pa se je nenadoma pojavil Janez Janša z izjavo, ki jo je skrbno čuval leto in pol. Zakaj je čakal tako dolgo, ne vemo. Vemo pa, da si turizem 15 let po zelo dragi šoli menedžerskih prevzemov iz časov Istrabenza, NFD, DZS in drugih podobnih eksperimentov ne zasluži več predvsem zato, ker obstaja v svetu preverjen model lastništva in upravljanja hotelov. Lastništvo večjih hotelskih nepremičnin marsikje ostaja v rokah nacionalnih institucionalnih investitorjev, kot so pokojninski skladi, upravljanje pa je z običajno mero previdnosti poverjeno prekaljenim in preverjenim hotelirjem. V Sloveniji je kapitala dovolj, upravljavcev pa tudi. Če ti ne zadoščajo, imamo v Sloveniji (in sosednji Hrvaški) tudi nekaj tujih hotelskih verig z referencami. Če želimo pomagati lastni državi, je izbire veliko, toda za Prestige Tourism prej res še nismo slišali.