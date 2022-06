Tveganja zamašenih arterij

V komentarju preberite:

S koncem koncepta države blaginje, ki je v zahodnemu svetu prevladoval nekako do leta 1975, se je ravnotežje med kapitalom in delom začelo podirati. S selitvijo produkcije v države tretjega sveta je kapital z eno potezo reševal dve težavi. Prvič, izognil se je očitkom, da onesnažuje okolje. Drugič, delovna sila v državah tretjega sveta je bila cenejša. Pandemija, vojna in resne težave v logistiki razmerja, ki so veljala skoraj 50 let, radikalno spreminjajo.