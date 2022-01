Ujeti ritem

V Temi dneva preberite:

Zdi se, da je ritem končno ujela tudi domača proizvodnja tv-serij na javni televiziji. Po približno desetletnem zatišju – pred tem je namreč nacionalka ustvarjala neprimerljivo širšo ponudbo, od dnevnih do tedenskih nadaljevank, otroških serij in filmov, različnih žanrov – je v zadnjih treh letih ustvarila štiri lastne produkte. Na srečo je opustila kosanje s komercialnimi televizijami v hiperprodukciji telenovel in sitkomov in se posvetila razvoju izvirnih avtorskih dramskih miniserij.

Po obetavnem začetku serijske produkcije pa smo zaradi nestrateškega programiranja zaostali za nekdanjimi bratskimi republikami.