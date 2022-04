Uničujoče zavezništvo vojne in fosilnih goriv

V nadaljevanju preberite:

Človeštvo ima – če se bo poslužilo zares radikalnih ukrepov – po mnenju znanstvenikov, ki sestavljajo ta najbolj kredibilni globalni podnebni panel, le še tri leta časa, da morda preobrne tok prihodnosti. Cilji pariškega sporazuma so že nedosegljivi: če bo človeštvo nadaljevalo v trenutnem tempu ustvarjanja emisij toplogrednih plinov, se bodo povprečne temperature do konca 21. stoletja namreč dvignile za 3,2, in ne za 1,5 stopinje Celzija, kot je bilo z ukrepi zamišljeno pred šestimi leti in pol v Parizu.

Da bi bilo na Zemlji še mogoče živeti – in ne le životariti –, se bo morala rast izpustov ogljikovega dioksida v ozračje do leta 2025 brezpogojno zaustaviti. Če se to zgodi, potem je za omejitev dviga povprečne temperature na dve stopinji Celzija do leta 2030 izpuste treba zmanjšati za 43 odstotkov. Do leta 2050 pa za 84 odstotkov. Ob tem se bo moralo v celoti zaustaviti kurjenje premoga, uporaba nafte in plina pa zmanjšati za 60, morda celo 70 odstotkov.