Uspeh je treba nagraditi

V komentarju preberite:

Produktivnost Slovenije stagnira že poldrugo desetletje. Nekako z vstopom Slovenije v EU smo izgubili jasen gospodarski cilj in obtičali daleč za evropskim povprečjem. Produktivnost, za večino abstrakten pojem, poenostavljeno pomeni večje dobičke podjetij in višje plače zaposlenih. Kako prebuditi gospodarstvo in kako na to vplivajo podnebni prehod, sanacija zdravstva ter demografski in drugi izzivi?