Ustavimo netilce kaosa

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je s trkanjem na vest svetovnih voditeljev, da morajo nujno okrepiti zaveze o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, če hočejo človeštvo rešiti pred podnebnim kaosom, kot Don Kihot v boju z mlini na veter. V petih letih od pariškega podnebnega sporazuma države še zdaleč niso naredile dovolj za omejitev segrevanja ozračja na varno mejo 1,5 stopinje do konca stoletja. Nove zaveze za zmanjšanje izpustov, s katerimi prihajajo v Glasgow, še vedno vodijo v podnebno katastrofo – ne v oddaljeni prihodnosti, ampak že čez deset, najpozneje dvajset let. Marsikje pa ta se že dogaja.

Jasno je, kdo mora narediti največ. Tisti, ki so odgovorni za največ toplogrednih izpustov. Združeni so v skupino G20, ki proizvede tri četrtine svetovnih toplogrednih emisij. Zaveze, ki so jih objavili do zdaj, večinoma obljubljajo premalo in prepozno. Jasno je tudi, zakaj. Čeprav je fosilna industrija tokrat izključena iz podnebnih pogajanj, so nacionalni interesi več držav izenačeni z njenimi interesi.

Pandemija novega koronavirusa je še pospešila netrajnostni ekstraktivizem. Lani so države G20 za okrevanje gospodarstva po pandemiji zmetale 11 bilijonov ameriških dolarjev (deset odstotkov svetovnega BDP). Le dva odstotka tega zneska so namenile za zeleni energetski prehod, medtem ko so proizvodnjo fosilnih goriv podprle s skoraj šestimi bilijoni dolarjev. Po drugi strani bogati »težko« zberejo 100 milijard dolarjev na leto za podnebne ukrepe držav v razvoju. Denar ni težava, ampak globalna solidarnost.

Zadnje podražitve energije fosilni zagovorniki fosilne energije pripisujejo prehodu na čisto energijo iz obnovljivih virov. Resnica je, da vlaganje v obnovljive vire energije prinaša veliko koristi, zato bi ga države morale videti kot priložnost, ne kot breme. Zeleni energetski prehod bi morali izvesti pravično, brez zelenega zavajanja, še prej pa bi morale narediti načrt, kako zmanjšati porabo.

Odpoved fosilnim gorivom pa ni nujna samo zaradi podnebnega pregrevanja, ampak tudi zaradi ohladitve pregretih odnosov med velesilami, ohranitve politične stabilnosti znotraj držav, demokracije in vladavine prava. Če si tega globalni voditelji sploh želijo. Nekaterim širjenje kaosa zelo ustreza.