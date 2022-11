V pričakovanju dolgočasnih časov

V nadaljevanju preberite:

Kaj res pomeni biti umetniški aktivist lahko na svoji koži danes občutijo predvsem ruski in beloruski umetniki, ki ne privolijo v avtokratsko logiko oblasti in predvsem ne na glorifikacijo militarizma, ekspanzionistične politike in vojne. V zaporu se jih je znašlo že nešteto, nekateri so obsojeni na večletne kazni zaradi dejanj, ki bi v demokratičnih okoljih veljale za povsem benigne, pravzaprav jih večina sploh ne bi opazila. Za veliko večino ljudi na Zahodu je vojna tam nekje daleč, nestvarna, pravzaprav zgolj virtualna, za številne celo zgolj priložnost za modrovanje in celo relativizacijo krivcev za spopad, čeprav bi moral vsak dostojen in resnicoljuben človek brez pomišljanja brezpogojno obsoditi zgolj Rusijo in njeno militantno politično vrhuško.