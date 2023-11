Varnost vseh nas se začne pri vas

V nadaljevanju preberite:

Ves konec tedna se je več deset strokovnjakov za kibernetsko varnost trudilo ugotoviti, kako so hekerji vdrli v informacijski sistem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Vsakič, ko se novinarji s pristojnimi pogovarjamo o kibernetski varnosti v državi, nam ti zagotovijo, da je večina podjetij in ustanov, ki sodijo pod dežnik, imenovan kritična infrastruktura, zgledno zavarovanih. Grožnjo varnosti teh ustanov pa največkrat predstavlja človek oziroma njegov odnos do varnosti.