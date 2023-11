Hekerski napad na HSE razkriva vrsto golih cesarjev

V nadaljevanju preberite:

Hekerski vdor v HSE sodi med največje tovrstne napade v zgodovini Slovenije. Čeprav proizvodnja električne energije ni ogrožena, bodo razsežnost napada in velikost škode ocenjevali še nekaj dni. Uroš Svete, direktor vladnega urada za informacijsko varnost, še ne more potrditi, ali so v ozadju napada kibernetski kriminalci ali katera od držav. Če se bo izkazalo, da bi vstopna točka v HSE lahko ogrozila še kateri drug sistem, bo Svete s kolegi pozval k dvigu ocene ogroženosti. Kakšne posledice ima napad in kaj kaže o kibernetski varnosti slovenske kritične infrastrukture?