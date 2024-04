Vašington ali Uošington, to je zdaj vprašanje

V nadaljevanju preberite:

Nobenega dvoma ni, da se politiki zelo trudijo pridobiti naklonjenost najmočnejše »stranke« v državi. To je stranka »Mau čez 65«. Šteje kakih 35 odstotkov volilnih upravičencev v državi. Če pa bi šteli delež aktivnih volivcev, nosijo za še precej več odstotkov. Nič čudnega, da se potem vsi ti kruhoborci tako slinijo okoli njih.

Morda jim zato želijo podaljšati delovno dobo in čim kasnejši upokojenski stan. Vse za njihovo dobro. Marsovec, ki bi prvič obiskal Slovenijo, in poslušal politike, bi mislil, da živijo slovenski penzionisti v Indiji Koromandiji. Ker ne poznajo slovenskega pregovora, ki pravi: »Veliko političnih babic, kilava penzija!«

Pustimo vnemar, da je najboljši, najbolj pošten, najmočnejši in najlepše plešasti slovenski politik pred kakimi 12 leti znižal penzije tako, da je moškim za penzijo odrezal le 57-odstotni delež njihove povprečne plače. V starih pionirskih slovenskih časih so penzionistom dajali 75 odstotkov nekdanje plače. Celo tedaj upokojencem v življenju ni ravno cvetelo. Strici so številko obrnili na 57 odstotkov, zdaj pa se še zmeraj širokoustijo, kako lepo skrbijo zanje.

Po kakih desetih letih so krivično odmero vendarle priznali in za vse nove upokojence odstotek zvišali na 63-odstotni odmerni delež. Krivice za nazaj pa nikakor ni mogoče popraviti, pravijo ti strašni borci za pravice starejših. Če tako rečejo tisti, ki tako zelo ljubijo penzionerje, si lahko samo mislimo, koliko bi jim šele odščipnili penzije v primeru, da bi imeli v svojih strankarskih programih zapisano načrtno hujšanje in strog celoletni post starejših volivcev.