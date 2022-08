Večja poraba v obdobju rasti, kaj bo ostalo za slabe čase

V nadaljevanju preberite:

Rebalans letošnjega državnega proračuna, ki ga je vlada Roberta Goloba sprejela šele na ravni izhodišč, je pričakovan, čeprav ga koalicija ni izrecno omenjala med letošnjimi načrti. Letošnji proračun je pač lani jeseni sprejela Janševa vlada. Medtem so se politične razmere in prioritete spremenile, drugačne pa so tudi gospodarske in javnofinančne projekcije, saj Evropa in z njo tudi Slovenija, plujeta v precej bolj nemirne vode.

Zakaj ni dobro, da vlada ukrepa v nasprotju s priporočili Mednarodnega denarnega sklada in domačih ekonomistov? Zakaj bi se morali bolje proračunsko pripraviti za bližnje težje čase?