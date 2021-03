Velika šahovnica cepljenja

V nadaljevanju preberite:

Državam članicam EU ni uspelo pokazati niti kanca cepilne solidarnosti z najbolj brezupnimi na svojem balkanskem dvorišču, BiH in Kosovom. Modro svarilo prvega človeka EPP in bivšega predsednika evropskega sveta Donalda Tuska, da pri odločanju o kitajskih in ruskih cepivih ne bi smeli biti naivni, saj v ozadju niso le komercialni, temveč tudi politični interesi spodkopati ugled EU, bi moralo biti vodilo.