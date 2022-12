Vojna izčrpavanja

V nadaljevanju preberite:

Velik del Ukrajine je v temi. Mesta so tiha; tesnobna. Najbolj glasni so alarmi, ki oznanjajo možnost zračnega napada. Na polja, številna zapuščena, je legel sneg. Na vzhodu države so se spopadi v zadnjih dneh – še posebej v okolici že dolgo obleganega mesta Bakmut – zaostrili. Ruske sile poskušajo v celoti zasesti območje Donecka. Število žrtev strmo narašča. Na obeh straneh. Frontna črta na vzhodu države je dolga skoraj tisoč kilometrov. V časih, ko vojne potekajo v neposrednih prenosih in imajo vse vpleten strani preko satelitov in s pomočjo brezpilotnih letal vpogled v drobovje sovražnika, je velik del vzhodnega ukrajinskega bojišča prepreden s strelskimi jarki. Podobe z vzhoda Ukrajine močno, boleče, opominjajoče spominjajo na prvo svetovno vojno. Fronta črta je skoraj fiksna – tudi to je napoved dolge vojne. Vojne izčrpavanja.