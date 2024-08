(KOMENTAR) Vsake rasti je enkrat konec

V nadaljevanju preberite:

Poletno unovčevanje dobičkov na finančnih trgih je skoraj vsakoleten pojav. Čeprav neradi priznajo, je za vlagatelje povsod po svetu značilno čredno vedenje, le da v času rasti to vlagatelji raje imenujejo vstopanje na vlak. Zakaj so borzni padci najpogostejši poleti? Zakaj se vlagatelji vedejo kot čreda? Kaj sproža borzne preplahe in kakšne so lahko posledice?