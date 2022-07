Vse več temnih oblakov nad svetovno ekonomijo

V nadaljevanju preberite:

Nad svetovno gospodarstvo, ki močno čuti posledice zdravstvene krize, rekordne inflacije in ruske invazije v Ukrajini, se zgrinjajo temni oblaki in vse bolj negotova pričakovanja. »Svet se lahko že kmalu začne opotekati nad robom globalne recesije, in to le dve leti po zadnjem takem dogodku, ki ga je sprožila pandemija,« je ob predstavitvi močno znižanih gospodarskih napovedi za to in prihodnje leto ugotavljal tudi glavni ekonomist Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Pierre-Olivier Gourinchas.

Katera so glavna tveganja in negotovosti, ki spremljajo zadnje gospodarske napovedi? Katero prioriteto priporoča državam IMF, ki je nekoč slovel kot svetovni finančni policaj? V kakšnem položaju se je znašla Slovenija?