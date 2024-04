Z bombo nad konzulat

V nadaljevanju lahko preberete:

V urah, ko so iranski projektili leteli proti Izraelu, so nemške oblasti grškemu političnemu ekonomistu Janisu Varufakisu prepovedale vstop v Nemčijo, kamor se je namenil, da bi sodeloval na srečanju palestinskega kongresa. Niso mu zgolj onemogočili vstopa v državo.

Prepovedali so mu tudi, da bi udeležence dogodka nagovoril prek videopovezave. Ukrepu se po nemško reče betätigungsverbot, kar pomeni prepoved opravljanja dejavnosti. Medtem ko je izraelska protizračna obramba s pomočjo ZDA, Velike Britanije, Francije in Jordanije uspešno sestreljevala iranske projektile, so nemške oblasti ciljale na bolj neoprijemljivo substanco – ciljale so na misel.