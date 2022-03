Za delujoče gospodarstvo obljube tokrat ne bodo dovolj

V komentarju preberite:

Slovenski delodajalci so na pomanjkanje primernega kadra opozarjali že v letih pred pandemično krizo. Tradicionalna izziva sta takrat bila še konkurenčnost Slovenije na področju stroškov dela in nizka dodana vrednost podjetij, ki je trn v peti domačega gospodarstva že več kot desetletje. Zdaj so na gospodarstvo po dveh letih pandemije udarile še vse posledice vojne v Ukrajini – številne še bodo.