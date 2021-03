Za optimizem mora poskrbeti vlada

V komentarju preberite:



Podatek, da se je število brezposelnih prejšnji mesec znižalo za več kot 3400, na dobrih 88.000, je v razmerah epidemije in zaprtja dela gospodarstva, predvsem storitev, kar spodbudna novica, ki so jo nakazovali že nekateri tekoči dnevni podatki. Delno je ta pozitivni mesečni premik mogoče pripisati vsakoletnemu sezonskemu vplivu, saj je februar (praviloma pa tudi marec) mesec, ko se število brezposelnih zmanjša po običajnem januarskem porastu. Ključno je vprašanje, ali sta tak trend ali pa vsaj raven brezposelnosti lahko vzdržna tudi v prihodnje.



V širšem smislu in dolgoročno je tako trg dela področje, na katerem moramo v Sloveniji marsikaj sistemsko spremeniti za večjo varnost, fleksibilnost in zaposljivost vseh generacij.