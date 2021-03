Za svobodo govora

V komentarju preberite:

Če kot družba še naprej želimo uživati privilegij svobode govora, smo dolžni to svobodo braniti. Seveda ne smemo pozabiti, da imamo kot aktivni soustvarjalci javne razprave tudi odgovornost. A meje dovoljenega bi morali prej kot s prepovedmi in omejitvami urejati na mehke načine. Z izobraževanjem in lastnim zgledom. Žal je prav zadnjega pri najbolj izpostavljenih akterjih zelo malo.