Zadnja evropska faza utrjevanja interesov SDS

Vztrajno spodkopavanje načel vladavine prava, protimigrantska retorika in bratenje predsednika vlade z obrazi evropskega suverenizma so SDS pripeljali na rob Evropske ljudske stranke oziroma glavnega toka evropske politike desno od sredine. V njej četverica evropskih poslancev zaradi Janše ne more igrati nobene vidne politične vloge.

Bolj kot z evropskimi temami se posledično z bojem proti Janševi vladavini ukvarjajo preostali evropski poslanci iz vrst socialistov in liberalcev. Osmerica slovenskih evropskih poslancev se je tako razbila na dva tabora. Na tiste, ki na vsakem koraku opravičujejo in legitimirajo vladno skrenitev s proevropske poti, in na tiste, ki se bojujejo za politično dostojnost Slovenije v EU.